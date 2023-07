Temptation Island 2023: le anticipazioni e coppie della sesta puntata, 31 luglio

Stasera, lunedì 31 luglio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Temptation Island 2023, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto alla decima edizione. Anche in quest’anno, coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e coppie

Quali sono le coppie di Tempation Island 2023? In tutto nel corso del programma vedremo sette coppie. Si tratta di Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittorie e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico, Mirko e Perla.

Per Temptation Island arriva la finale tra sorprese e colpi di scena. Stasera si scoprirà come andrà a finire per le ultime due coppie rimaste ancora sull’isola: ci sarà infatti una resa dei conti per Daniele e Vittoria e Ale e Federico. Intanto sui social ufficiali del reality arrivano delle anticipazioni scottanti. C’è infatti la richiesta di un falò anticipato da parte di una delle ragazze: di chi si tratterà? In un video si vede il conduttore Filippo Bisciglia annunciare una nuova richiesta di falò di confronto anticipato. Ale, per lei non mancherà un video nel “pinnettu”, ha preso una decisione: “Io non lo riconosco più come persona, è un altro. Da adesso in poi vorrei che lui vedesse tutto quello che ho fatto qui”. Cosa accadrà? E poi c’è Daniele che dice senza mezzi termini: “Questo video mi ha fatto male, mi ha messo proprio ko”. Quali immagini lo avranno scosso?

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.