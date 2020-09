Temptation Island slitta, scoppiata una delle coppie del reality

Doveva iniziare mercoledì 9 settembre la nuova edizione di Temptation Island, e invece il docu-reality di Canale 5 è slittato a data da destinarsi. La versione Nip, condotta da Alessia Marcuzzi, dunque, non partirà la prossima settimana in prima serata su Canale 5 come previsto. Il motivo non è legato al Covid o alla presenza di positivi nel cast.

Secondo quanto riporta il sito DavideMaggio, infatti, una delle fidanzate avrebbe scoperto il tradimento di lui (che aveva sempre sospettato), chiedendo subito il falò di confronto. Una coppia scoppiata immediatamente, cosa che avrebbe poi avuto ripercussioni sull’andamento del programma e sul montaggio. La scelta del programma sarebbe quindi stata quella di prendersi del tempo, facendo slittare il programma. Ricordiamo che in questa nuova edizione sono previste sei coppie, tutte formate da persone sconosciute: Carlotta e Nello, Serena e Davide, Sofia e Amedeo, Anna e Gennaro, Nadia e Antonio, Speranza e Alberto.

