Temptation Island 2020, tutto quello che sappiamo sui concorrenti, in arrivo anche vip: le indiscrezioni

A luglio tornerà Temptation Island, il programma sarà condotto questa volta da Filippo Bisciglia – come riporta Blogo in anteprima – e vedrà nel cast coppie comuni ma anche vip. Quando il programma tornerà sui piccoli schermi di Canale 5, si adatterà a una nuova formula e proporrà al pubblico una sorta di mash-up, unendo personaggi comuni a celebrità. Il reality show, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, avvierà le riprese il 20 giugno in Sardegna e dovrebbe partire il 7 luglio su Canale 5, Coronavirus permettendo.

Il cast selezionato è sotto monitoraggio da parte dei medici. La decisione di mescolare coppie comuni e vip nasce dopo tante settimane di riflessioni, dando vita a un’edizione inedita. Così come la scelta della conduzione: Alessia Marcuzzi sarebbe fuori dai giochi, a condurre ci penserà Filippo Bisciglia. Vediamo chi ci sarà nel cast secondo le prime indiscrezioni.

Temptation Island 2020, i concorrenti del cast secondo le indiscrezioni

Come riporta Blogo, tra le prime coppie celebri che vedremo in questa particolare edizione di Temptation Island vedremo Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. L’attrice, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, in diverse occasioni ha menzionato il compagno. Delle Piane, a sua volta, è stato molto attivo nel salotto di Barbara D’Urso. Antonella Elia del resto ha collezionato diverse esperienze nei reality: oltre al Grande Fratello, l’abbiamo vista all’Isola dei Famosi (per ben due volte) e a Pechino Express.

Un’altra coppia che parteciperà in veste vip a Temptation Island quest’anno è quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La Nazzaro è stata Miss Italia 1999, attualmente è una speaker di Radio Zeta ma, durante l’estate, dovrebbe partecipare a un nuovo programma di Rai 2 guidato da Federico Quaranta. Sia lei che lui sono pugliesi d’origine. Amoruso è stato un calciatore (Bari, Fiorentina e Glasgow Rangers) e in tv l’abbiamo visto in Squadre da incubo e a Celebrity MasterChef Italia.

In più, dovrebbero partecipare anche Gemma Galgani e Sirius di Uomini e Donne. Temptation Island 2020 vi aspetta su Canale 5 dal 7 luglio.

