Chi è Teddy Reno, il marito di Rita Pavone: la malattia e la perdita di memoria

Chi è Teddy Reno, il marito di Rita Pavone ospite a Domenica In oggi, 23 aprile 2023? Classe 1926, triestino, Teddy Reno è il marito di Rita Pavone. I due si sono sposati a Lugano nel 1968, dopo una serie di controversie legate al fatto che Rita era molto più piccola di lui e – soprattutto – Teddy era già sposato.

La differenza di età tra Teddy e Rita è importante: ben 20 anni. La stessa Rita ne ha parlato in una delle sue ultime interviste a Verissimo, affrontando l’argomento della malattia del marito che gli starebbe facendo perdere la memoria. I suoi problemi, in realtà, riguardano semplicemente la vecchiaia: “Adesso inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha… ancora canta a 94 anni”. Dal matrimonio di Teddy Reno e Rita Pavone sono nati due figli: Alessandro e Giorgio, che si occupano rispettivamente di giornalismo e di musica rock.

Riguardo al loro fidanzamento, Rita ha dichiarato di aver scoperto Teddy poco a poco e che la loro è stata una storia d’amore da sogno, caratterizzata da un profondo candore. “Io vengo da una famiglia nella quale le ragazze dovevano sposarsi essendo ancora internamente candide”, ha spiegato la cantante a Dilei. “Oggi non è più così, ma all’epoca era molto importante. L’amore io l’ho vissuto in maniera felicemente disperata: ho capito che la persona che amavo era la stessa che volevo sposare. E mi dava profondamente fastidio chi mi diceva che il matrimonio avrebbe rovinato la mia carriera. Per me è stata dura innamorarmi nel 1964 e aspettare fino al 1968 quando ci siamo sposati, è stata una lunghissima prova, anche di resilienza. Avevo promesso a mia madre (mio padre era invece contro questo matrimonio) che sarei arrivata all’altare così com’ero e questa promessa l’ho mantenuta”.

Chi è Teddy Reno

Teddy Reno, pseudonimo di Ferruccio Merk Ricordi, è nato a Trieste l’11 luglio 1926. E’ un ex cantante, produttore discografico e attore italiano, naturalizzato svizzero.

Nasce a Trieste, figlio dell’ingegnere Giorgio Merk von Merkenstein (di famiglia austroungarica di origini aristocratiche) e di Paola Sanguinetti, romana, di ascendenza ebraica, sorella dell’ing. Giorgio Sanguinetti proprietario e direttore della grande azienda alimentare Arrigoni, con stabilimenti in città e a Cesena. Negli anni trenta il padre dovette cambiare il cognome in Ricordi, per imposizione del regime fascista. Il ragazzo si esibì per la prima volta nel 1938 a un concorso per dilettanti che si tenne a Rimini, cantando la canzone Tu sei la musica.

Dopo l’8 settembre Paola, ricercata dai nazi-fascisti per ragioni razziali, col figlio Ferruccio si rifugiò a Cesena presso il fratello, e in questa città il ragazzo frequentò l’ultimo anno del liceo classico. Nel giugno 1944, saputo che i repubblichini friulani erano andati a cercarli nella loro casa di Trieste, si spostarono in un rifugio più sicuro nella vicina Milano Marittima, protetti sotto falsa identità dall’imprenditore alberghiero Ettore Sovera che nel proprio Hotel Mare Pineta, mentre ospitava vari ufficiali tedeschi, dava rifugio a partigiani, ebrei e prigionieri alleati in fuga. In dicembre i Merk-Ricordi si trasferirono nel ferrarese, ma furono catturati e rinchiusi nel carcere di Codigoro; infine, fortunosamente, riuscirono a riacquistare la libertà.

Esordì a Radio Trieste durante l’amministrazione angloamericana della città, lanciando, con l’orchestra del maestro Guido Cergoli, la canzone Eterno ritornello (Te vojo ben) di Bidoli. Secondo e terzo classificato al Festival di Sanremo 1953, dal 1954 si dedicò soprattutto alla TV con programmi che ospitarono personaggi d’eccezione.