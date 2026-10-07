Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:29
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della terza puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2026, la sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti che cambia collocazione e porta tutta la sua energia al mercoledì sera. Nove puntate in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Esperienze, caratteri e percorsi differenti, ma una sfida uguale per tutti: lasciare per una sera la propria identità e trasformarsi in una grande voce della musica. Ogni settimana cambieranno volto, voce, movenze, stile e presenza scenica. Trucco, parrucco, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio accompagneranno il lavoro degli Artisti fino al momento più atteso: l’ingresso in studio, quando la trasformazione dovrà essere completa. I protagonisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma.

Ma qual è il cast completo di Tale e Quale Show 2026? I Protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (saranno considerati come concorrente unico). A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Nel corso della puntata di stasera Jasmine Carrisi sarà Anna Pepe mentre Gabriele Cirilli e Flavio Insinna affronteranno una nuova prova nei panni di Totò e Charlie Chaplin. Maddalena Corvaglia si trasformerà in Geri Halliwell, Selma Ezzine cercherà il terzo successo consecutivo con Alicia Keys e Stefano Meloccaro vestirà i panni di Gianni Morandi. Per Roberta Morise ci sarà Loredana Bertè, Max Paiella interpreterà Francesco Gabbani e Paola Perego sarà Orietta Berti. Andrea Perroni si confronterà con Geolier, Anna Pettinelli avrà il volto di Doris Day e Vladimir Randazzo quello di Sayf.

La giuria: i 4 giudici

A giudicare le esibizioni saranno le ‘novità’ Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che affiancheranno Cristiano Malgioglio. Tre personalità molto diverse, tre modi di vivere lo spettacolo, tre sguardi destinati a rendere ancora più imprevedibile il momento dei giudizi. Accanto a loro, in ogni puntata, ci sarà anche un quarto giudice “a sorpresa”, diverso di settimana in settimana, chiamato a entrare nel gioco e a stilare la propria classifica. Tra commenti, voti, battute e sorprese, la giuria sarà uno dei motori dello show e accompagnerà i protagonisti lungo tutte le nove serate. Il quarto giudice della prima serata sarà Massimo Ceccherini.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2026 su Rai 3
TV / La ruota dei campioni e delle stelle: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 ottobre
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2026 su Rai 3
TV / La ruota dei campioni e delle stelle: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 ottobre
TV / Greenland: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 7 ottobre su Rete 4
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della prima puntata
Opinioni / Tip Toe: la serie che ti costringe a fare i conti con i tuoi pregiudizi
TV / Ascolti tv martedì 6 ottobre: Tutto l’amore che resta, Zelig 30, DiMartedì
TV / Zelig 30 – Parte seconda: quante puntate, durata e quando finisce
TV / A che ora inizia Zelig 30 – Parte seconda: l’orario della messa in onda su Canale 5
Ricerca