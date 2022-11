Tale e Quale Show 2022, vincitore (campione) e finalisti: chi ha vinto la dodicesima edizione

TALE E QUALE SHOW 2022 VINCITORE – Chi ha vinto Tale e Quale Show 2022, la dodicesima edizione del programma, e prenderà parte alla finalissima dei campioni tra i migliori concorrenti delle precedenti edizioni e dell’attuale? A trionfare è stato Antonino.

Con lui prenderanno parte alla finalissima di venerdì prossimo altri 5 finalisti ovvero: Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò.

CLASSIFICA GENERALE

Di seguito la classifica generale di Tale e Quale Show 2022 con il relativo campione e finalisti:

ANTONINO 414 punti Andrea Dianetti 397 punti Gilles Rocca 373 punti Elena Ballerini 347 punti Claudio Lauretta 345 punti Valentina Persia 344 punti Rosalinda Cannavò 312 punti Alessandra Mussolini 298 punti Samira Lui 274 punti Paolantoni e Cirilli 223 punti Valeria Marini 221 punti

Cast

Il cast di Tale e Quale Show 2022 è ben assortito. Gli Artisti sono: Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli, l’attore di casa nello show di Carlo Conti. Tutti canteranno dal vivo, su basi e arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore (chi ha vinto e i finalisti) di Tale e Quale Show 2022, ma dove vedere la finalissima in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.