Tale e Quale Sanremo: la classifica della puntata del 18 febbraio, vincitore

Chi ha vinto (vincitore) la prima puntata di Tale e Quale Sanremo 2023 e qual è stata la classifica finale? Al termine della serata Carlo Conti ha annunciato il vincitore della puntata e la classifica. A trionfare è stato Gilles Rocca.

LA CLASSIFICA

La prima puntata si conclude con la classifica che somma tutti i voti ricevuti durante la serata. Eccola dal primo all’ultimo posto:

Stefania Orlando e Paolo Conticini.

Li segue Valerio Scanu,

poi Bianca Guaccero,

Valentina Persia,

Valeria Marini,

Rosalinda Cannavò,

Paolantoni e Cirilli,

Andrea Dianetti,

Pierpaolo Pretelli

e Alba Parietti.

Quante puntate

Abbiamo visto la classifica e il vincitore di Tale e Quale Sanremo 2023, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: la prima sabato 18 febbraio 2023; la seconda e ultima sabato 25 febbraio 2023.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tale e Quale Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.