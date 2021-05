Taken – La vendetta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 21 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Taken – La vendetta, film del 2012 diretto da Olivier Megaton e sceneggiato da Luc Besson, che ha come protagonista Liam Neeson. Si tratta del sequel del film Io vi troverò del 2008. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante il funerale di alcuni criminali albanesi uccisi da Bryan Mills, il padre di uno di loro, un importante boss, giura vendetta. A Los Angeles, Bryan continua la sua solita vita, lavora ogni tanto come guardia del corpo e cerca di stare il più possibile vicino alla ex moglie Lenore e alla figlia, che Bryan cerca di aiutare nelle lezioni di scuola guida. Kim però si lamenta che suo padre ha un atteggiamento protettivo e opprimente. Intanto i mafiosi albanesi torturano il francese Jean-Claude, scoprendo nome e volto di Bryan, e, grazie a funzionari corrotti del governo albanese, scoprono la sua prossima destinazione, ossia Istanbul, dove Bryan si recherà come guardia del corpo di uno sceicco. Inoltre saranno presenti anche Lenore e Kim, invitate da Bryan che voleva offrire loro una vacanza. Una volta arrivati, i tre si godono la città: Kim lascia che i genitori restino da soli, nella speranza di farli conciliare, ma è proprio in questo momento che i criminali agiscono, tentando di rapire i tre. Bryan dice alla ex-moglie di scappare mentre egli sistemerà gli aggressori. In un primo momento sembra farcela ma Lenore viene catturata…

Taken – La vendetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Taken – La vendetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Bryan Mills

Maggie Grace: Kim Mills

Famke Janssen: Lenore

Rade Šerbedžija: Murad Hoxha

Leland Orser: Sam Gilroy

Jon Gries: Mark Casey

D. B. Sweeney: Bernie

Luke Grimes: Jamie

Streaming e tv

Dove vedere Taken – La vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.