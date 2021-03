Svegliati amore mio streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, 31 marzo 2021, su Canale 5 alle ore 21,45 va in onda la seconda puntata di Svegliati amore mio, miniserie televisiva italiana in tre puntate scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La fiction racconta la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala di leucemia. La storia personale, intima ed emotiva di una donna che fluisce in un racconto di impegno civile. Dove vedere la seconda puntata di Svegliati amore mio in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre) il mercoledì sera in prima serata tv (ore 21,45).

Svegliati amore mio streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sulle reti Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Trama

Naná è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Un giorno tutto cambia: la sua bambina Sara si scopre affetta da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Forse è da lì che proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il “Mostro” è l’acciaieria Ghisal dove da vent’anni lavora suo marito Sergio e dove ha trovato un suo ruolo, che gli ha permesso di dare una sicurezza alla famiglia.

