Superquark: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 luglio

Questa sera, mercoledì 20 luglio 2022, va in onda la terza puntata di Superquark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela con il supporto di tantissimi ospiti e suo figlio Alberto. La terza puntata della nuova edizione affronta un argomento delicato che riguarda le foreste pluviali e il corteggiamento degli animali. Di seguito vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda il 20 luglio su Rai 1.

Anticipazioni

Secondo le anticipazioni rilasciate dalla Rai, la terza puntata di Superquark racconta degli stratagemmi degli animali per sedurre un partner. Il filo portante di questa edizione del resto è proprio la seduzione, per cui si parte con un viaggio nelle foreste pluviali, che pullula di tantissime specie animali. Qui non è facile farsi notare, bisogna sapersi distinguere. Alcuni animali per riuscire nell’intento fanno show, altri lottano ferocemente, come capita tra scimpanzé adulti che lottano tra loro per stabilire il ruolo dominante maschile. In Papua Nuova Guinea invece gli uccelli giardinieri per fare colpo creano un nido dove il cibo è più abbondante. Alberto Angela invece ci porta sull’isola di Procida, capitale europea della cultura 2022. E si parlerà ancora degli animali con lo scoiattolo grigio che vive in Nord America ma presente anche in Italia. Come ogni puntata, anche questa sarà ricca di spunti e ospiti come la dottoressa Elisabetta Bernardi, il pressore Alessandro Barbero, Massimo Polidoro e il professor Jannini.

Superquark streaming e TV

Dove vedere Superquark in diretta TV e live streaming? Il programma come già detto va in onda questa sera, mercoledì 13 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.