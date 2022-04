Sulla mia pelle: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 14 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sulla mia pelle, film del 2018 diretto da Alessio Cremonini. Il film è stato selezionato come film d’apertura della sezione “Orizzonti” alla 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il giovane romano Stefano Cucchi, una sera di ottobre del 2009 è in macchina con un amico mentre fumano una sigaretta. Dietro di loro si ferma una macchina, si sentono le porte chiudersi e due carabinieri bussano al finestrino intimando ai giovani di scendere. I due ragazzi vengono perquisiti e Stefano viene trovato in possesso di varie confezioni di hashish, cocaina e una pasticca di un medicinale per l’epilessia, di cui soffre sin da ragazzo, ragion per cui viene arrestato e portato alla stazione dei Carabinieri, dove viene interrogato dal comandante. Poco dopo l’interrogatorio viene accompagnato a casa dei genitori per perquisire la sua stanza e riportato immediatamente in caserma, dove viene messo in custodia cautelare. Durante tutta la vicenda i rapporti tra Cucchi e le forze dell’ordine sono di assoluta negazione di lui e di accuse verbalmente aggressive da parte loro. In caserma, però, viene portato dai tre agenti in una stanza a forza. Riportato in caserma per fargli firmare i verbali delle perquisizioni e del test farmacologico, Stefano presenta visibili ematomi al volto e non solo…

Sulla mia pelle: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sulla mia pelle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Borghi: Stefano Cucchi

Max Tortora: Giovanni Cucchi

Jasmine Trinca: Ilaria Cucchi

Milvia Marigliano: Rita Calore

Streaming e tv

Dove vedere Sulla mia pelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 14 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.