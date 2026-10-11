Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte: trama, cast, location e streaming

Questa sera, domenica 11 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, film tv che porta al grande pubblico la storia di un San Francesco moderno e siciliano, nato a Palermo negli anni Sessanta in una famiglia di imprenditori, che scelse di abbandonare un’esistenza agiata per dedicarsi interamente agli ultimi, vivendo accanto ai senzatetto della sua città una vita di solidarietà, accoglienza e povertà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film tv ripercorre la storia di un uomo capace di incarnare lo spirito francescano nella contemporaneità. L’opera segue Biagio Conte nella sua scelta di vita radicale, dal suo pellegrinaggio ad Assisi al successivo ritorno a Palermo e ai numerosi incontri che lo porteranno a fondare la sua comunità insieme ai senzatetto della stazione, dando vita alla figura di Fratel Biagio. Un’eredità di fede e solidarietà che continua ancora oggi con la Missione di Speranza e Carità – fondata nel 1991 da Biagio Conte e, a seguito della sua morte avvenuta nel 2023, portata avanti da Don Pino Vitrano – che accoglie e favorisce il rientro nel tessuto sociale ai senzatetto e a tutti i bisognosi della comunità siciliana e non solo.

Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte: il cast

Ma qual è il cat di Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte? Il film vede protagonista Alessio Vassallo affiancato da Donatella Finocchiaro nel ruolo di Rosa, Antonio Catania e Alessandra Fazzino in quelli dei genitori Giuseppe e Maria, Giuseppe Spata nel ruolo dell’amico.

Location

Ad arricchire il racconto è la città di Palermo, protagonista insieme ai suoi luoghi e alle sue contraddizioni: dai quartieri popolari alla stazione, dai vicoli del centro storico fino al litorale e ai palazzi monumentali. Alcune sequenze sono state girate anche nei dintorni di Assisi, nei luoghi che hanno accompagnato il percorso spirituale di San Francesco. Una tappa fondamentale nella trasformazione interiore di Biagio, in quel cammino che intraprese lasciando la casa paterna e che ha rappresentato la strada nella quale ha portato avanti i suoi progetti di comunità.

Streaming e tv

Dove vedere Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 11 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.