Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:46
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte: trama, cast, location e streaming

Questa sera, domenica 11 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, film tv che porta al grande pubblico la storia di un San Francesco moderno e siciliano, nato a Palermo negli anni Sessanta in una famiglia di imprenditori, che scelse di abbandonare un’esistenza agiata per dedicarsi interamente agli ultimi, vivendo accanto ai senzatetto della sua città una vita di solidarietà, accoglienza e povertà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film tv ripercorre la storia di un uomo capace di incarnare lo spirito francescano nella contemporaneità. L’opera segue Biagio Conte nella sua scelta di vita radicale, dal suo pellegrinaggio ad Assisi al successivo ritorno a Palermo e ai numerosi incontri che lo porteranno a fondare la sua comunità insieme ai senzatetto della stazione, dando vita alla figura di Fratel Biagio. Un’eredità di fede e solidarietà che continua ancora oggi con la Missione di Speranza e Carità – fondata nel 1991 da Biagio Conte e, a seguito della sua morte avvenuta nel 2023, portata avanti da Don Pino Vitrano – che accoglie e favorisce il rientro nel tessuto sociale ai senzatetto e a tutti i bisognosi della comunità siciliana e non solo.

Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte: il cast

Ma qual è il cat di Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte? Il film vede protagonista Alessio Vassallo affiancato da Donatella Finocchiaro nel ruolo di Rosa, Antonio Catania e Alessandra Fazzino in quelli dei genitori Giuseppe e Maria, Giuseppe Spata nel ruolo dell’amico.

Location

Ad arricchire il racconto è la città di Palermo, protagonista insieme ai suoi luoghi e alle sue contraddizioni: dai quartieri popolari alla stazione, dai vicoli del centro storico fino al litorale e ai palazzi monumentali. Alcune sequenze sono state girate anche nei dintorni di Assisi, nei luoghi che hanno accompagnato il percorso spirituale di San Francesco. Una tappa fondamentale nella trasformazione interiore di Biagio, in quel cammino che intraprese lasciando la casa paterna e che ha rappresentato la strada nella quale ha portato avanti i suoi progetti di comunità.

Streaming e tv

Dove vedere Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 11 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata dell’11 ottobre
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 11 ottobre 2026
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 ottobre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata dell’11 ottobre
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 11 ottobre 2026
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 ottobre 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 11 ottobre 2026, su Rai 3
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 11 ottobre 2026
TV / Ascolti tv sabato 10 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
TV / Messa in tv 11 ottobre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2026, eliminati: quale coppia è stata eliminata oggi, 10 ottobre
TV / Ballando con le stelle 2026: le anticipazioni (cast, giudici e ospiti) della seconda puntata
TV / Misteri Dimenticati – Blu notte: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 ottobre
Ricerca