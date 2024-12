Storie di donne al bivio: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 dicembre

Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Storie di donne al bivio, programma tv che vede Monica Setta dialogare con donne che hanno saputo armonizzare sogni e doveri, che hanno affrontato con coraggio i momenti di svolta nella loro vita, riuscendo a gestire con la stessa determinazione sia le sfide lavorative che quelle personali, superando le difficoltà che si sono presentate lungo il loro cammino. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, 27 dicembre 2024, saranno ospiti Loredana Lecciso, Claudia Gerini, Anna Falchi, Eleonora Abbagnato, Lory Del Santo, Mariagrazia Cucinotta e Natasha Stefanenko. “Storie di donne al bivio” è un programma di Monica Setta e Simone Di Carlo, regia di Giacomo Necci.

Streaming e tv

Dove vedere Storie di donne al bivio in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 dicembre 2024 – alle ore 21 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.