Storia di una famiglia perbene: il finale di stagione della fiction su Canale 5

Questa sera, mercoledì 24 novembre 2021, su Canale 5 dalle 21.35 va in onda l’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, la fiction di successo con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, ispirata all’omonimo best seller di Rosa Ventrella. Vediamo insieme le anticipazioni della quarta e ultima puntata e il finale di stagione della serie.

Finale di stagione

Come finisce Storia di una famiglia perbene? Nelle quattro puntate della fiction abbiamo vissuto la storia di Maria De Santis, una ragazza nata a Bari in una famiglia di umili pescatori. La giovane fin da bambina si innamora di Michele Straziota, figlio minore di una delle famiglie malavitose della città. Nel corso delle puntate l’amore dei due giovani è stato messo varie volte a dura prova, prima per le differenze sociali e poi per volere dei genitori di entrambi.

Michele è stato lontano da Bari per molti anni ma appena tornato in città; è bastato che i due si rivedessero per far riemergere forte il sentimento. Maria non riesce a stare lontana da lui e in più di un occasione si mette contro suo padre. L’uomo nutre un rancore profondo contro gli Straziota, che prima hanno ucciso suo padre e poi suo figlio Vincenzo, fratello di Maria.

Nell’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene in onda oggi, Maria sostiene un ottimo esame di maturità e per festeggiare Alessandro la invita a trascorrere qualche giorno al mare nella villa di famiglia. La ragazza è combattuta, turbata dal ritorno di Michele, ma ascolta il consiglio di sua nonna e decide di andare. Nel frattempo il Colonnello Zarra sta rivoluzionando il quartiere e prova a dare una spallata alla rete criminale: per prima cosa incastra uno stretto collaboratore della famiglia Straziota, costringendolo a parlare. Al mare con Alessandro, Maria è costretta a subire le angherie dei suoi amici. Michele, pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maddalena per avvisarla di quanto sta accadendo nel quartiere e per dirle che è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui, costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme.

Streaming e tv

Abbiamo visto il finale di stagione di Storia di una famiglia perbene, ma dove vedere la fiction in tv e in streaming? La serie, come detto, va in onda dal 3 novembre 2021 alle ore 21,35 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile recuperare tutti gli episodi e goderseli in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.