A che ora inizia Storia di una famiglia perbene 2? L’orario della fiction su Canale 5

A che ora inizia Storia di una famiglia perbene 2? La serie con protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti va in onda su Canale 5 a partire dall’11 ottobre 2024 alle ore 21.30 in prima serata. Si tratta della seconda stagione composta da quattro episodi e in onda ogni venerdì per quattro settimane. Le vicende sono tratte dal romanzo “Storia di una famiglia perbene” di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori. La durata di ogni episodio è di circa due ore e mezza, dalle 21.30 a mezzanotte, pubblicità incluse. Nel cast sono presenti anche: Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Monica Dugo, Matilde Sofia Fazio, Sonia Aquino, Elia Marangon e Chiara Vinci.

Location

Quali sono le location dove è stata girata Storia di una famiglia perbene 2? La serie è girata in Puglia, in particolare tra le splendide città di Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia ma dove vedere Storia di una famiglia perbene 2? Appuntamento su Canale 5 ogni venerdì per quattro puntate a partire dall’11 ottobre 2024 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand in qualsiasi momento su Mediaset Infinity.