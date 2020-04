Stasera sogna: Massimo Ranieri su Rai 1 con il meglio di Sogno o son desto

Questa sera, sabato 25 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Stasera sogna con Massimo Ranieri che farà rivivere il meglio del suo show Sogno o son desto andato in onda nel 2014 con una media di oltre 4.500.000 spettatori. Nato come trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale, è un classico varietà in cui Ranieri ospita numerosi amici che danno vita a duetti canori e ripercorrono aneddoti e curiosità della loro carriera. Ma chi sarà ospiti di Massimo Ranieri oggi in Stasera sogna? Di seguito tutte le informazioni e anticipazioni sullo show di Rai 1.

Ospiti

Saranno tantissimi gli ospiti di Massimo Ranieri in Stasera sogna (il meglio di Sogno o son desto). Tra i tanti, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Gino Paoli, Franco Battiato, Patty Pravo ed Edoardo Bennato. Ci sarà spazio poi per la poesia, il teatro, il cinema e l’arte grazie all’intervento di prestigiosi nomi come Giorgio Albertazzi, Lucia Bosè (scomparsa di recente), Stefania Sandrelli, oltreché del pittore e scultore Michelangelo Pistoletto. Non mancheranno omaggi ai grandi cantautori e artisti della musica italiana (come Lucio Battisti, Mia Martini, Pino Daniele e Luigi Tenco) e la proposta di indimenticabili brani del repertorio partenopeo da ’Na sera ’e maggio a Tu si’ ’na cosa grande. Infine, una grande sorpresa: a introdurre la serata sarà dal vivo lo stesso Massimo Ranieri, pronto a regalarci un’emozione davvero speciale.

Le tre edizioni di Sogno o son desto

La prima edizione del programma va in onda nel 2014 e segna il ritorno di Massimo Ranieri in televisione con un suo one man show, a sette anni di distanza da Tutte donne tranne me e va in onda nell’inverno 2014 al sabato sera per 3 serate, dagli studi 5 Studi Dear in Roma.

La trasmissione è stata elogiata dalla critica e ha registrato buoni dati d’ascolto. L’edizione viene poi replicata dal 18 luglio al primo agosto 2015, sempre in prima serata su Rai 1. Viene di nuovo replicata dal 14 luglio 2019 al 28 luglio 2019, nella domenica pomeriggio di Rai 1. Sarà di nuovo replicata dal 25 aprile 2020 al 9 maggio 2020 in prima serata su Rai 1.

Grazie al buon successo ottenuto nell’inverno 2014, la seconda edizione del programma viene proposta a pochi mesi di distanza dalla prima e va in onda nell’autunno dello stesso anno per un nuovo ciclo di 3 puntate. Al fianco di Massimo Ranieri partecipano come presenze fisse il cantautore Morgan (con cui ha affrontato un genere musicale diverso per ogni puntata: rispettivamente la musica classica, musica rock e musica dei cantautori) e la cantautrice Simona Molinari.

L’edizione viene poi replicata dall’8 al 22 agosto 2015, sempre in prima serata su Rai 1. Viene di nuovo replicata dal 4 agosto 2019 al 18 agosto 2019, nella domenica pomeriggio di Rai 1. Sarà di nuovo replicata dal 16 maggio 2020 al 30 maggio 2020 in prima serata su Rai 1.

Dopo un anno e mezzo di pausa, lo spettacolo torna in onda del periodo invernale del 2016 con importanti novità rispetto alle precedenti due edizioni del 2014: quattro serate invece di tre trasmesse dal teatro 5 degli Studios (ex De Paolis) di Roma e la direzione d’orchestra affidata a Leonardo de Amicis.

Oltre a Massimo Ranieri, il cast è composto da Nina Zilli come partner femminile, in sostituzione di Simona Molinari, e da Enrico Rava, Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, Stefano Bagnoli e Riccardo Fioravanti, ai quali è affidato uno spazio dedicato alla rivisitazione jazz di alcuni grandi classici della musica napoletana degli anni ’50 e ’60. Morgan è presente nelle prime due puntate poi deve abbandonare la trasmissione per motivi legati alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016.

La terza edizione del programma viene replicata in estate dal 5 al 19 agosto 2017 in prima serata su Rai 1. Viene di nuovo replicata dal 25 agosto 2019 al 15 settembre 2019, nella domenica pomeriggio di Rai 1. Sarà di nuovo replicata dal 6 giugno 2020 al 20 giugno 2020 in prima serata su Rai 1.

Dove vedere Stasera sogna con Massimo Ranieri in tv e streaming

Lo show di Massimo Ranieri andrà in onda oggi, 25 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it

