Stasera in tv 21 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 21 maggio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 21 maggio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Top Dieci

Questa sera su Rai 1 va in onda il programma di Carlo Conti, Top Dieci.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Il primo giorno

Questa sera su Rai 2 va in onda la serie tv NCIS.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – C’è tempo

23:15 – Da quel giorno

Questa sera su Rai 3 va in onda il film C’è tempo.

Trama: Stefano Fresi in una commedia ‘on the road’ di Walter Veltroni. Alla morte del padre, un quarantenne ‘osservatore di arcobaleni’ scopre di avere un fratellastro minorenne.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – LE STORIE DI QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto grado.

STASERA IN TV 21 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2021.

GUIDA TV 21 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – NON PRESUMERE NIENTE

21:20 – TAKEN – LA VENDETTA

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Taken – La vendetta.

PROGRAMMI 21 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda Propaganda Live

PROGRAMMI TV 21 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 165 Prima TV

21:30 – Tomb Raider

Su Tv8 questa sera va in onda Tomb Raider

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 4′ Stagione Ep.35

21:25 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – Legacy of Lies – Gioco d’inganni

23:00 – The Secret – Le verità nascoste

Trama: L’agente Martin Baxkter ha lasciato l’MI 6 una decina di anni prima, dopo l’omicidio della moglie in un’operazione andata male Quando però la bellissima giornalista Sacha gli chiede aiuto per risolvere un vecchio caso, Martin si ritrova improvvisamente nel mirino dell’intelligence britannica e russa Con sua figlia tenuta prigioniera dal KGB, Martin ha solo 24 ore per consegnare dei fascicoli segreti, mettendo a rischio sia la sua vita sia quella di Sacha.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 20

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Cinque ragazzi per me.

