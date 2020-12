Stanotte con Caravaggio: gli ospiti di Alberto Angela

Quali sono gli ospiti di Stanotte con Caravaggio, il programma di Alberto Angela in onda oggi – 16 dicembre 2020 – su Rai 1? Si tratta di un viaggio straordinario alla scoperta della vita e le opere di uno dei più grandi, amati e controversi pittori della storia dell’arte: Michelangelo Merisi. Una puntata inedita, impreziosita da numerosi ospiti. Un viaggio a ritroso nella vita dell’artista raccontandone le tappe fondamentali e i momenti più significativi.

Ospiti

Tante le tappe del percorso di Alberto Angela in Stanotte con Caravaggio. Da Palo Laziale all’Archivio di Stato a Sant’Ivo alla Sapienza passando per Galleria Borghese e il Casino dell’Aurora. A San Luigi dei Francesi un ospite d’eccezione, l’autore della fotografia Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar, racconterà l’influenza che la Vocazione di San Matteo ha avuto sul modo di concepire la luce nel cinema. La chiesa di Santa Maria del Popolo, e poi Napoli, Malta, la Sicilia: tappe che un Caravaggio sempre in fuga attraverserà prima di approdare a Palo Laziale e sparire nel nulla in Maremma.

A punteggiare il racconto di Stanotte con Caravaggio saranno le “testimonianze d’epoca”: Massimo Bonetti interpreterà Giovanni Baglione, biografo e rivale di Caravaggio e Anna Safronick sarà Lena, colei che fu modella e amante del pittore. Interverranno in qualità di esperti la storica d’arte Rossella Vodret, il maestro di scherma Renzo Musumeci Greco e lo storico e archivista di Stato Michele Di Sivo. Siete pronti a vivere la storia di uno dei più grandi pittori italiani (e non solo) di sempre attraverso Stanotte con Caravaggio? Appuntamento alle ore 21,25 di oggi, 16 dicembre 2020, su Rai 1 per godersi lo spettacolo.

Potrebbero interessarti Il silenzio dell’acqua 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione Sanremo 2021, domani l’annuncio dei 26 cantanti in gara L’Alligatore streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata della serie tv