Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 2 marzo 2023

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21.20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 marzo 2023.

Anticipazioni e ospiti

Il programma prende ispirazione dalla gente e dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti. Da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice ma sempre curioso. Tornano il pubblico votante, i “competenti omonimi”, il professore d’italiano, la band e gli ospiti con il compito di portare un tema alto a un livello comprensibile da tutti. E ancora, il racconto del libro più letto, il teatro più vuoto, la mostra più o meno meritevole e il gioco.

Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi. In questa puntata un ricordo della tragedia dei migranti di domenica scorsa con Ermal Meta che canterà in studio “Come è profondo il mare” e Peppino Mazzotta, in diretta da Cutro, zona del naufragio, che dedicherà all’accaduto una lettura.

Si parlerà anche di “Mixed by Erry”, film sulla pirateria musicale, con fratelli Frattasio, i veri protagonisti di questa storia tratta da fatti realmente accaduti, quindi un omaggio a Lucio Dalla, per gli ottant’anni dalla nascita, con Noemi e Paola Pallottino, paroliera di Dalla e autrice del testo di “4 marzo 1943”. Partendo dagli insulti social a Elly Schlein, poi, si parlerà di body shaming con la rapper Big Mama. Ospite in collegamento Giovanni Floris per parlare del suo ultimo libro e, infine, il nuovo contributo della “Snobo Tv”.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con il nuovo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21.20 questa sera, 2 marzo 2023, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete recuperarlo su Rai Play.