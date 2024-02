Spirit – Il ribelle: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film

Questa sera, sabato 3 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spirit – Il ribelle, film d’animazione del 2021 diretto da Elaine Bogan, con la co-regia di Ennio Torresan. La pellicola, sequel del film del 2002 Spirit – Cavallo selvaggio, è il remake cinematografico della prima stagione della serie animata Spirit: Avventure in libertà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel selvaggio West, Milagro Navarro-Prescott si esibisce nel circo fino a quando non cade da cavallo durante una delle sue esibizioni e rimane uccisa. Anni dopo, la sua giovane figlia, Fortuna “Lucky” Navarro-Prescott, vive con la zia Cora e il nonno James in una città sulla costa orientale. Tuttavia, dopo che Lucky fa entrare uno scoiattolo nella loro casa e rovina la festa di suo nonno (in corsa per la campagna per diventare Governatore), lei e Cora si dirigono verso la città occidentale di Miradero, dove staranno con il padre di Lucky, Jim, di cui Lucky non ha saputo più nulla dopo l’incidente di sua madre, per passare l’estate. Sul treno, Lucky nota un cavallo Mustang che corre con la sua mandria e va sul retro del treno per incontrarlo. All’arrivo a Miradero, la coppia incontra due giovani ragazze locali: Pru Granger (e suo padre Al) e Abigail Stone (e suo fratello Snips).

Il giorno seguente, Lucky si reca in un recinto dove vede lo stesso cavallo di prima che è stato maltrattato in modo abusivo da un uomo di nome Hendricks (incontrato il giorno prima sul treno). Lucky dice a Jim e Cora del cavallo, pensando che possa essere il suo nuovo amico, ma Jim non vuole che Lucky si avvicini ai cavalli dopo quello che è successo a Milagro. Tuttavia, Pru e Abigail aiutano Lucky a conquistare la fiducia del cavallo, che lei chiama Spirit. Dopo un po’, Spirit si fida abbastanza di Lucky, mangiando una mela che lei gli offre e le permette di accarezzarlo, sigillando il loro legame.

Spirit – Il ribelle: personaggi e doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama di Spirit – Il ribelle, ma quali sono i personaggi del film d’animazione? Di seguito l’elenco dei personaggi con i rispettivi doppiatori:

Lucrezia Marricchi: Fortuna Esperanza “Lucky” Prescott (dialoghi)

Chiara Bono: Fortuna Esperanza “Lucky” Prescott (canto)

Alessio Cigliano: James “Jim” Prescott (dialoghi)

Fabrizio Palma: James “Jim” Prescott (canto)

Chiara Oliviero: Prudence “Pru” Granger (dialoghi)

Rossella Ruini: Prudence “Pru” Granger / Milagro Navarro-Prescott (canto)

Emanuela Ionica: Abigail Stone

Giò Giò Rapattoni: Cora Prescott

Simone Mori: Hendricks

Ilaria Latini: Milagro Navarro-Prescott (dialoghi)

Alberto Angrisano: Al Granger

Valeriano Corini: Snips Stone

Streaming e tv

Dove vedere Spirit – Il ribelle in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda stasera – sabato 3 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.