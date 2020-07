Speed, il film con Keanu Reeves: trama, cast e streaming

Prendete Keanu Reeves, mettetelo nello stesso cast di Sandra Bullock e avrete Speed, un film d’azione uscito nel 1994 e diretto da Jan de Bont. Il film è stato premiato con due Oscar per il miglior sonoro e miglior montaggio sonoro. In più, nel 1997 ha anche avuto un sequel, Speed 2 – Senza limiti, con Sandra Bullock. Ma di cosa parla il film che Rete 4 propone questa sera, martedì 7 luglio 2020, in prima serata? Vediamo insieme trama e cast.

Speed, la trama

Los Angeles, due agenti della SWAT Jack Traven e Harry Temple sono impegnati a disinnescare un ordigno piazzato da un terrorista su un ascensore stracolmo di persone innocenti. Per fortuna riescono a sventare l’attentato e partono all’inseguimento del terrorista, successivamente identificato come Howard Payne il quale, pur di non essere catturato, fa esplodere una bomba fingendo la sua morte. Qualche giorno dopo, mentre tutti si convincono di essere tornati alla normalità, il terrorista progetta un altro piano: far esplodere un autobus in transito, uccidendo l’autista. Il criminale poi contatta Jack informandolo di essere ancora vivo e di aver piazzato una bomba simile anche su un altro autobus. Il terrorista chiede un riscatto salato, minacciando di uccidere i passeggeri del bus. Per fortuna, Jack riesce a salire sull’autobus in movimento, ma l’ordigno è già stato attivato.

Speed, il cast

Chi vediamo nel cast? Keanu Reeves interpreta il protagonista Jack Traven, mentre Dennis Hopper interpreta Howard Payne. Sandra Bullock interpreta Annie, mentre Joe Morton interpreta il capitalno Mcmahon. Jeff Daniels è Harry Temple, mentre Alan Ruck interpreta Stephens, Glenn Plummer interpreta il proprietario della Jaguar, mentre Beth Grant è Helen. Daniel Villareal è Ray, mentre Margaret Medina è Robin.

Speed, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere il film Speed in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 luglio 2020 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire la pellicola anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

