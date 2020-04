Speciale Tgr #iorestoacasa: viaggio nell’Italia del Coronavirus

Questa sera, 2 aprile 2020, va in onda su Rai 3 uno speciale in prima serata della Tgr intitolato #iorestoacasa: viaggio nell’Italia del Coronavirus. Un appuntamento a cura della Testata giornalistica regionale della Rai per analizzare l’emergenza Coronavirus dalla prospettiva delle singole regioni. Quali sono le più colpite? Come stanno affrontando l’epidemia? Quali le prospettive future? Appuntamento stasera, 2 aprile 2020, su Rai 3 dalle 21.15.

Speciale Tgr #iorestoacasa stasera su Rai 3: le anticipazioni

Un viaggio nelle regioni per conoscere gli effetti del Coronavirus, raccontare le storie di pazienti, ma anche dei medici e degli infermieri che si stanno prodigando eroicamente per affrontare questa emergenza. Un viaggio nell’Italia che reagisce, e che resiste. Questi i temi dello Speciale della Tgr “#iorestoacasa. Viaggio nell’Italia del Coronavirus” in onda stasera, giovedì 2 aprile alle 21.15 su Rai 3.

Lo Speciale sarà condotto da Maria Chiara Grandis dallo studio TV4 del Centro di Produzione Rai di Milano, curato dalla Direzione Tgr con il coordinamento giornalistico di Camilla Manconi e la regia di Elena Russi. Tanti gli ospiti che prendono parte allo Speciale Tgr #iorestoacasa: viaggio nell’Italia del Coronavirus: il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini; il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; l’infettivologa dell’Ospedale Sacco di Milano, Claudia Balotta; il medico psichiatra dell’Ospedale di Circolo di Varese e docente all’Università dell’Insubria, Nicola Poloni e il presidente nazionale della Croce Rossa, Francesco Rocca.

Previsti, inoltre, collegamenti in diretta con gli inviati della Tgr da piazza Castello a Torino, dal Ponte Morandi di Genova e dal lungomare di Napoli oltre ad alcuni reportage dalle zone più calde del contagio, ma anche da quelle regioni che al momento non sono in emergenza ma vivono comunque una quotidianità diversa dal solito.

Storie drammatiche, di realtà come Bergamo, una delle città italiane più colpite in assoluto, ma che dimostra di non mollare mai, della Romagna che deve fronteggiare la crisi del turismo, ma anche storie positive, di medici e infermieri che si sono sacrificati, si sono ammalati e ce l’hanno fatta, di cittadini che hanno lottato contro il virus, o che vivono in quarantena, e sperano di ritornare presto alla normalità. Un viaggio per andare oltre il Coronavirus. Appuntamento dunque stasera, 2 aprile 2020, su Rai 3 con lo speciale Tgr #iorestoacasa.

