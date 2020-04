Speciale Rock Economy streaming e tv: dove vedere lo show di Adriano Celentano

SPECIALE ROCK ECONOMY STREAMING TV – Questa sera, lunedì di Pasquetta (13 aprile 2020) su Canale 5 in prima serata (ore 21,20) va in onda Speciale Rock Economy, show di Adriano Celentano del 2012 all’Arena di Verona che vide al suo fianco diversi ospiti e il molleggiato cantare le sue canzoni più belle e famose. Dove vedere Speciale Rock Economy in tv e live streaming oggi, 13 aprile 2020? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show di Adriano Celentano va in onda oggi – 13 aprile 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5, in chiaro (gratis). Lo spettacolo prevede “il meglio” e “l’inedito” sullo spettacolo andato in onda nel 2012.

Speciale Rock Economy in tv e streaming

Sarà possibile seguire Rock Economy anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Play che permette di seguire i programmi tramite pc, smartphone e tablet.

Ascolti Speciale Rock Economy

Nel 2012 lo show fu un vero e proprio evento spalmato su due serate e che permise a Mediaset di fare il pieno di ascolti: 8.910.000 spettatori e il 31.83 per cento di share per la puntata d’esordio, 9.112.000 e il 32.82 per cento per la serata conclusiva. Un boom che spinse Celentano e Mediaset a montare uno speciale di Rock Economy con l’aggiunta di contenuti inediti e tratti dal backstage; trasmesso un anno dopo (dicembre 2013). Poi replicato nel 2014 e nel 2018. Infine la terza replica di questa sera.

Ospiti

Ad entrambe le serate prese parte, in qualità di ospite fisso, Gianni Morandi, che aveva a sua volta ospitato Adriano Celentano al suo secondo Festival di Sanremo. Oltre al cantante di Monghidoro, ad intervenire sul palco anche i giornalisti e scrittori Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella e l’economista Jean Paul Fitoussi, presenza che fece discutere non poco al tempo.

