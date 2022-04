Speciale Porta a Porta – La via crucis dell’Ucraina: Bruno Vespa in diretta da Leopoli

Questa sera, venerdì 15 aprile 2022 (Venerdì Santo) alle ore 20.30 va in onda uno speciale di Porta a Porta condotto in diretta da Bruno Vespa da Leopoli, città dell’Ucraina al confine con l’Unione europea. Il classico speciale di Porta a Porta del Venerdì Santo, che precede e segue la diretta in mondovisione della via Crucis di Papa Francesco dal Colosseo, quest’anno sarà dedicato alle drammatiche vicende della guerra in Ucraina. In diretta dalla Cattedrale di Leopoli, Bruno Vespa racconterà il conflitto con approfondimenti e testimonianze. La prima parte del programma andrà in onda alle 20.30 su Rai 1 per poi interrompersi e dare spazio alla diretta in Mondovisione della Via Crucis presieduta da Papa Francesco, e riprendere al termine del rito.

Streaming e tv

Dove vedere lo speciale Porta a porta – La via crucis dell’Ucraina in programma oggi Venerdì Santo, 15 aprile 2022? Appuntamento in diretta da Leopoli con Bruno Vespa su Rai 1 dalle 20.30. Lo speciale riprenderà dopo la via Crucis del Papa dal Colosseo, intorno alle 22.30. Potete seguire Rai 1 al tasto 1 del digitale terrestre in HD, o al canale 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire il programma in diretta streaming o recuperarlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand sulla app gratuita Rai Play, disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv.