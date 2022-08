Special Forces – Liberate l’ostaggio: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 27 agosto 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Special Forces – Liberate l’ostaggio, film del 2011 diretto da Stephane Rybojad. Pellicola di azione a sfondo bellico (guerra in Afghanistan) di carattere propagandistico sulle capacità di proiezione di potenza delle forze armate francesi nel mondo; con protagonisti Diane Kruger, Benoît Magimel e Djimon Hounsou. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In Kosovo un criminale di guerra serbo viene catturato durante un’operazione del COS, il Comando delle Operazioni Speciali, che comprende i reparti di forze speciali di tutte le forze armate francesi. Lo stesso giorno a Kabul Elsa Casanova, una coraggiosa giornalista francese, durante un reportage sulla condizione della donna in Afghanistan, viene fatta prigioniera insieme al suo interprete Amin. I rapitori appartengono ad un gruppo di talebani, il cui capo Zayef mette in rete un video con il quale fissa la data di esecuzione della donna. Una squadra di commando di sei uomini, Kovax, Lucas, Tic Tac, Marius, Victor ed Elias, è prima inviata in Afghanistan per effettuare una ricognizione, poi dati i tempi ristretti le viene assegnato il compito di squadra di salvataggio. L’attacco al campo talebano riesce con successo e i due ostaggi vengono liberati. La parte difficile deve però ancora venire, perché i talebani danneggiano l’elicottero di soccorso, e così la squadra si ritrova tagliata fuori dalle forze alleate e in pieno territorio nemico. Per raggiungere la salvezza gli uomini e la donna dovranno sfuggire ad una spietata caccia all’uomo lungo le selvagge montagne dell’Hindu Kush, condotta da una forza di circa 100/150 guerriglieri talebani, bene armati e crudelmente determinati. Durante la fuga, dopo numerosi scontri a fuoco, moriranno quattro militari, l’interprete Amin e diversi civili afgani; anche quasi tutti i talebani rimarranno uccisi, incluso il loro comandante. Kovax e Tic Tac, gli ultimi due commando superstiti, rimasti feriti, lasceranno la donna procedere da sola il viaggio verso la salvezza. Elsa verrà soccorsa dai militari francesi e parteciperà al salvataggio dei due sopravvissuti. Il film si chiude con una dedica a militari e giornalisti francesi caduti in Afghanistan.

Special Forces – Liberate l’ostaggio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Special Forces – Liberate l’ostaggio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Benoît Magimel: Tic-Tac

Diane Kruger: Elsa Casanova

Djimon Hounsou: Comandante Kovax

Raz Degan: Zaief

Denis Ménochet: Capitano Lucas

Raphaël Personnaz: Elias

Alain Figlarz: Victor

Alain Alivon: Marius

Mehdi Nebbou: Amen

Morjana Alaoui : Maina

Tchéky Karyo: Ammiraglio Guezennec

Didier Flamand: Jacques Beauregard

Jacques Gallo: Le Pacha

Bernard Allouf: presidente della repubblica

Marine Faure: primo ministro

Streaming e tv

Dove vedere Special Forces – Liberate l’ostaggio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 agosto 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.