Sotto il sole di Amalfi: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 22 agosto 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Sotto il sole di Amalfi, film del 2022 diretto da Martina Pastori, sequel di Sotto il sole di Riccione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vincenzo, Camilla, Furio, Irene e Lucio decidono di trascorrere le vacanze ad Amalfi. Un anno dopo il loro incontro a Riccione, l’amore di Vincenzo e Camilla, in attesa di andare a convivere, deve fare i conti con le conseguenze del loro rapporto a distanza. Intanto Furio cerca l’amore, e Nathalie, la coinquilina di Camilla, ha un segreto che la tormenta

Sotto il sole di Amalfi: il cast

Abbiamo visto la trama di Sotto il sole di Amalfi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lorenzo Zurzolo: Vincenzo

Ludovica Martino: Camilla

Isabella Ferrari: Irene

Luca Ward: Lucio

Davide Calgaro: Furio

Kyshan Wilson: Nathalie

Nicolas Maupas: Hans

Elena Funari: Rebecca

Marit Nissen: Brigitte

Raz Degan: David

Andrea Occhipinti: Roberto

Streaming e tv

Dove vedere Sotto il sole di Amalfi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 agosto 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.