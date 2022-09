Sotto il segno del pericolo: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, lunedì 12 settembre 2022, su La7 dalle 21.15 va in onda il film Sotto il segno del pericolo, pellicola del 1994 diretta da Phillip Noyce. È la terza a portare sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Sotto il segno del pericolo? Ecco tutte le informazioni.

Trama

L’intrepido Jack Ryan (Harrison Ford) è stato nominato vice direttore dell’intelligence della CIA, che ha il compito di indagare sui traffici del cartello di droga colombiano in America. A volere la formazione della squadra speciale è stato il presidente Bennett (Donald Moffat), scosso dal ritrovamento dei cadaveri dell’affarista Peter Hardin e della sua famiglia su uno yatch a largo della costa. L’uomo, infatti, è stato giustiziato dai narcotrafficanti per aver rubato 650 milioni di dollari al criminale Ernesto Escobedo (Miguel Sandoval). Dal momento che Ryan viene tenuto all’oscuro del vero motivo che ha spinto il presidente a formare l’intelligence, l’uomo si trova coinvolto in un imprevisto attacco di Félix Cortez (Joaquim de Almeida), ex agente segreto cubano agli ordini di Escobedo. In realtà Cortez pianifica di scatenare una guerra tra cartelli rivali, al fine di poter trarre benefici e diventare il nuovo re dei narcotrafficanti.

Così, mentre Ryan scampa miracolosamente alla morte e cerca informazioni su quanto sta accadendo in Colombia, il consigliere americano James Cutter (Harris Yulin) assolda l’agente Robert Ritter (Henry Czerny) come sicario, incaricandolo di inscenare una serie di attentati che ricadranno sul cartello di Cali e coinvolgeranno soldati americani. Cutter e Cortez, nel frattempo, si incontrano per patteggiare un accordo favorevole per entrambe le parti. Sospettando di Ritter, Ryan contatta l’infiltrato John Clark (Willem Defoe) ignaro che l’uomo lo ritenga il principale colpevole della morte dei suoi uomini. L’unico modo per convincere Clark della sua innocenza è quello di trovare le prove del coinvolgimento di Ritter, sperando che anche Escobedo creda alle loro rivelazioni e cessi le ostilità…

Sotto il segno del pericolo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tanti gli attori celebri che ne fanno parte, tra cui Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones, Joaquim de Almeida, Thora Birch, Tom Tammy, Hope Lange, Miguel Sandoval, Ann Magnuson, Donald Moffat, Benjamin Bratt, Henry Czerny, Raymond Cruz, Harris Yulin, Jaime Gomez. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Harrison Ford: Jack Ryan

James Earl Jones: Ammiraglio James Greer

Willem Dafoe: John Clark

Anne Archer: Dott.ssa Cathy Muller Ryan

Joaquim de Almeida: Col. Felix Cortez/Roberto Alonzo Landa

Henry Czerny: Robert Ritter

Donald Moffat: Presidente Bennet

Miguel Sandoval: Ernesto Escobedo

Ann Magnuson: Moira Wolfson

Hope Lange: Sen. Mayo

Dean Jones: Giudice Moore

Belita Moreno: Jean Fowler

Harris Yulin: James Cutter

Raymond Cruz: Domingo Chavez

Streaming e tv

Dove vedere Sotto il segno del pericolo in diretta tv e in streaming? Per seguire il film è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando oggi – 12 settembre 2022 – alle ore 21.15. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.