Sopravvissuto – The Martian: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 18 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sopravvissuto – The Martian, film del 2015 diretto e prodotto da Ridley Scott. Il film, basato sul romanzo L’uomo di Marte del 2011 di Andy Weir, ha come protagonista l’astronauta Mark Watney, interpretato da Matt Damon, che viene lasciato su Marte perché erroneamente creduto morto, e racconta la sua lotta per la sopravvivenza e gli innumerevoli sforzi per salvarsi e tornare sulla Terra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Allo scatenarsi di una violenta tempesta di sabbia su Marte l’equipaggio della missione NASA Ares 3 è costretto ad abbandonare la base e ripartire per tornare sulla Terra, ma l’astronauta Mark Watney viene colpito da alcuni detriti della tempesta, rimane separato dalla squadra, viene dato per morto ed abbandonato sul pianeta. Rimasto solo, con poche risorse e senza avere modo di contattare la Terra per comunicare che è sopravvissuto, Watney deve ricorrere al proprio ingegno e al proprio spirito di volontà per sopravvivere. Nel frattempo la NASA, che continua a monitorare il pianeta attraverso i satelliti in orbita, nota che la posizione dei moduli nella base non è la stessa di quella dell’abbandono di Marte e si rende conto che Watney è sopravvissuto…

Sopravvissuto – The Martian: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sopravvissuto – The Martian, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Mark Watney

Jessica Chastain: Melissa Lewis

Kristen Wiig: Annie Montrose

Jeff Daniels: Teddy Sanders

Michael Peña: Rick Martinez

Sean Bean: Mitch Henderson

Kate Mara: Beth Johanssen

Aksel Hennie: Alex Vogel

Sebastian Stan: Chris Beck

Mackenzie Davis: Mindy Park

Benedict Wong: Bruce NG

Donald Glover: Rich Purnell

Chiwetel Ejiofor: Vincent Kapoor

Jonathan Aris: Brendan Hatch

