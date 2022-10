Sopravvissuti: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Sopravvissuti, la nuova serie tv di Rai 1 diretta da Carmine Elia, una grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). Si tratta di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano che sono stati guidati nella fase editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Le anticipazioni della prima puntata della fiction di Rai 1 svelano che a un anno di distanza dal naufragio verrà ritrovato il relitto della barca Arianna con 7 superstiti a bordo. Come hanno fatto a sopravvivere per tanto tempo e, soprattutto, che fine hanno fatto gli altri 5 membri dell’equipaggio? I 7 sopravvissuti, tra cui Luca Giuliani, rientrano a casa ma tante cose sono cambiate durante la loro assenza. Degli esperti li aiutano a tornare alla normalità ma l’impresa si rivela più difficile del previsto. Ogni superstite nasconde un segreto indicibile. Le indagini arrivano alla conclusione che qualcosa di terribile dev’essere successo su quella imbarcazione dopo il naufragio. Lino Guanciale ha confessato che il suo personaggio vivrà una discesa nell’inferno personale molto forte. Lui e gli altri personaggi lotteranno per sopravvivere cercando però di rimanere umani.

Cast

Abbiamo visto la trama di Sopravvissuti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: