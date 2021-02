Chi è Sophie Codegoni, la tronista di Uomini e Donne: scelta e curiosità

Chi è Sophie Codegoni, la tronista di Uomini e Donne? La giovane nasce a Riccione nel 2000 (dicembre). Nonostante i suoi genitori siano separati Sophie ha un ottimo rapporto con entrambi: la madre si chiama Valeria e vive a Verase; il padre Stefano ed è il titolare di uno dei locali più in voga in Corso Como ovvero la celebre strada della movida milanese.

Da piccola Sophie Codegoni praticava pattinaggio artistico con il supporto della madre che la seguiva sempre in ogni allenamento o competizione. Sul suo conto non si hanno moltissime informazioni, la giovane però sui social scrive che vorrebbe approfondire le sue conoscenze iscrivendosi all’Università. Il suo nome è salito alla ribalta grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove Sophie Codegoni è stata chiamata a fare la sua scelta.

Sophie come tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua prima esterna con Ludovico. Successivamente si è concentrata molto su Nino (Nino Vadalà) con il quale ha trovato molte affinità caratteriali. Successivamente Sophie si è detta poco presa dal ragazzo e da tutti i corteggiatori in generale, finendo per concentrarsi su due nuovi ragazzi: Giorgio, Matteo Ranieri e Antonio Borza. Proprio Giorgio e Matteo sembrano essere i due su cui la ragazza è maggiormente rivolta: con entrambi infatti si è scambiata un bacio. Sophie Codegoni a febbraio 2021 ha poi fatto una scelta a sorpresa: uscire dal programma con Matteo Ranieri. Il ragazzo, che si è sempre mostrato molto preso da Sophie, ha ovviamente risposto con un “sì”.

Ma che lavoro fa Sophie Codegoni? La ragazza è una giovane modella che ha collaborato anche con Chiara Ferragni. Guardando i numeri del suo profilo Instagram è probabile che in un futuro non troppo lontano la giovane possa diventare anche una influencer.

