Chi sono i Sophie and the Giants, ospiti de Le Vibrazioni a Sanremo 2022 (Duetti, Cover)

Chi sono i Sophie and the Giants, ospiti de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022? Si tratta di una band inglese fondata nel 2015, che ha avuto successo anche in Italia. La sua leader e cantante è Sophie Scott. Insieme a Le Vibrazioni nella quarta serata del Festival di oggi, 4 febbraio, dedicata alle Cover, portano Live and Let Die di Paul McCartney. Con loro il maestro Peppe Vessicchio. Ma chi sono i Sophie and the Giants? Qual è la carriera e le canzoni della band ospite a Sanremo 2022? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’idea del gruppo nasce dalla cantante Sophie Scott. Decisa a intraprendere una carriera nel mondo della musica, la giovane artista sceglie di farsi affiancare da alcuni amici, musicisti amatoriali. Il grande salto arriva però nel 2017, quando a prendere il posto dei suoi vecchi compagni sono il batterista Chris Hill, il bassista Bailey Stapledon e il chitarrista Toby Holmes, tre studenti di educazione musicale al Guilford Music College.

Nell’aprile del 2018 pubblicano il loro primo singolo Monsters e nell’ottobre dello stesso anno pubblicano il loro primo EP, intitolato Adolescence, che raccoglie i successivi inediti Bulldog, Space Girl e Waste My Air. Il vero successo per i Sophie and the Giants arriva con il singolo The Light, che ottiene oltre 10 milioni di stream sul web, diventando famoso in tutta l’Inghilterra. Si esibiscono in festival importanti come quelli di Reading e Leeds, oltre a Glastonbury e riescono a imporsi piano piano in tutta Europa.

Nel 2020 collaborano con un importante dj tedesco, Purple Disco Machine, con cui firmano il brano Hypnotized, canzone ispirata all’italo disco anni Ottanta. Il brano ha grande successo anche in Italia. Sulla scia di Hypnotized, Sophie and the Giants bissano il successo anche con il singolo Right Now, lanciato in solitaria, e nell’estate del 2021 collaborano con Michele Bravi nella sua hit estiva, Falene. Questa sera sono ospiti de Le Vibrazioni a Sanremo 2022 nella serata delle Cover. Su Instagram sono seguiti da oltre 22mila persone.

Discografia

Di seguito la discografia della band Sophie and the Giants, ai duetti di Sanremo 2022 con Le Vibrazioni.

EP

2018 – Adolescence

Singoli

2018 – Monsters

2018 – Bulldog

2018 – Space Girl

2018 – Waste My Air

2019 – The Light

2019 – Break the Silence

2019 – Runaway

2020 – Hypnotized (con Purple Disco Machine)

2021 – Right Now

2021 – Don’t Ask Me to Change

2021 – Falene (con Michele Bravi)

2021 – If I Don’t Break Your Heart I’ll Break Mine

2021 – Golden Nights (con Benny Benassi, Dardust e Astrality)

2022 – In the Dark (con Purple Disco Machine)