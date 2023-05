Chi è Sonia Peng, l’ex moglie di Rocco Papaleo: anni, età, lavoro, figlio

L’ex moglie di Rocco Papaleo si chiama Sonia Peng. Non tutti sanno infatti che il noto attore è stato per molti anni sposato con una donna. La sua ex moglie ha 57 anni e vive in Svizzera. Insieme hanno anche un figlio. I due si sono conosciuti sul set di un film e per loro è stato un colpo di fulmine. Dopo essersi fidanzati, si sono sposati e dalla loro unione è nato il figlio Nicola.

Un amore che dopo qualche anno però è terminato e Rocco Papaleo e Sonia Peng hanno deciso di separarsi, anche se sono rimasti in buoni rapporti. D’altronde hanno anche un figlio insieme. Inoltre per un certo periodo hanno continuato a vivere nello stesso palazzo a Roma. “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”, ha raccontato Papaleo in un’intervista.

Nel 1984 Sonia Peng si è trasferita da Bellinzona a Milano per frequentare l’Accademia di Belle Arti dove si è diplomata nel 1988. Da lì ha iniziato il suo percorso nello spettacolo prima come assistente poi come scenografa. L’ex moglie di Rocco Papaleo. Tra il 1989 e il 1992 si è dedicata alla realizzazione di spot pubblicitari, ma poi ha iniziato a lavorare anche per il cinema e la televisione. Sonia Peng è stata responsabile delle scene di film per la tv come L’ultimo padrino e Paolo Borsellino. Pare che ancora oggi collabori e lavori con Rocco Papaleo.