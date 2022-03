Songbird: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Songbird è il film in onda su Sky Cinema Uno questa sera, domenica 27 marzo 2022, alle ore 21.15. Un film del 2020 diretto da Adam Mason, ambientato in un futuro distopico, ed è il primo ad esser stato girato e completato a Los Angeles durante la pandemia di Covid. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Songbird? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

2024, Los Angeles. Quattro anni dopo l’inizio della pandemia di COVID-19 il virus continua a mutare, e ora è chiamato COVID-23: la metà dei contagiati muore e nel mondo sono stati creati dei dipartimenti dove gli infetti vengono rinchiusi senza possibilità di contatto con l’esterno. Così Nico e Sara sono lontani a causa delle restrizioni e delle misure di confinamento che hanno imposto al mondo un lockdown globale in vigore da quattro anni. Quando lei sarà in pericolo, lui, immune al virus, cercherà di superare ogni ostacolo per avvicinarsi alla sua amata e salvarla.

Songbird: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti di questa pellicola distopica sono K.J. Apa, Alexandra Daddario, Jenna Ortega, Demi Moore, Sofia Carson, Peter Stormare, Bradley Whitford, Paul Walter Hauser, Craig Robinson, Lia McHugh, Michole Briana White, Jamie McBride, Joost Janssen, Carol Abney. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

KJ Apa: Nico

Sofia Carson: Sara

Craig Robinson: Lester

Bradley Whitford: Sr. Griffin

Demi Moore: Piper Griffin

Peter Stormare: Emmett Harland

Alexandra Daddario: May

Paul Walter Hauser: Michael Dozer

Elpidia Carrillo: Nonna Lita

Lia McHugh: Emma Griffin

Paul Sloan: Boomer

Trailer

Vediamo ora il trailer ufficiale in italiano di Songbird, stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Songbird in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 marzo 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.