Soliti ignoti il ritorno Speciale Lotteria Italia: anticipazioni ospiti su Rai 1, 6 gennaio 2022 (Befana)

Questa sera, giovedì 6 gennaio 2022, su Rai 1 va in onda i Soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia, una puntata speciale del game show condotto da Amadeus, con tanti ospiti vip. Nel corso della serata in diretta scopriremo quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022, con il primo premio da 5 milioni di euro. Un montepremi da capogiro che farebbe impazzire chiunque. Vediamo insieme gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi di Soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia, su Rai 1 il 6 gennaio 2022 alle ore 20.30.

Anticipazioni e ospiti

Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia è l’appuntamento in diretta su Rai 1 questa sera, 6 gennaio 2022, giorno della Befana, nel quale tradizionalmente vengono estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. Per l’occasione Amadeus conduce in diretta una puntata speciale in prima serata de I Soliti Ignoti – Il ritorno. Tanti gli ospiti vip che prenderanno parte alla serata: Mara Venier a Lino Banfi, fino a Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi invece sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento per celebrare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

Il gioco dedicato alla Lotteria Italia si chiama gli “Insoliti noti” e prevede che cinque Vip indovinino, grazie agli indizi che fornirà Amadeus, alcuni personaggi famosi da foto che li ritraggono da bambini. In base al punteggio ottenuto determineranno l’ordine dei cinque premi di prima categoria per i cinque biglietti estratti durante la serata. Il Vip più bravo farà attribuire il primo premio e via via a scalare.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming la puntata? Appuntamento in prima serata e in diretta oggi, 6 gennaio 2022 (Befana) alle ore 20.30 su Rai 1 (visibile al tasto 1 del digitale terrestre, in HD al canale 501). Se non siete a casa potete seguire il gioco in diretta streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, o recuperarlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.