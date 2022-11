Perché i Soliti ignoti oggi non va in onda: il motivo | Mondiali Qatar 2022

Perché i Soliti ignoti oggi non va in onda? Il gioco di Rai 1 condotto da Amadeus si ferma a partire da lunedì 21 novembre 2022 per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di Qatar 2022. La Rai infatti trasmette tutte e 64 le partite del torneo di calcio in diretta ed esclusiva. In particolare su Rai 1 andranno in onda tutti i big match e soprattutto le partite che si giocano all’orario serale delle 20. Per questo I soliti ignoti non va in onda. Inoltre cambierà in generale molto il palinsesto delle reti Rai in questo mese. Non andranno in onda altri programmi molto seguiti come I fatti vostri, mentre il palinsesto di Rai nel pomeriggio cambierà con L’Eredità che anticipa alle 18.10 e il Tg1 alle 19.20.

Quando torna

Abbiamo visto perché I Soliti ignoti oggi non va in onda, ma quando torna il game show di Amadeus su Rai 1? Tutti i fan possono già segnare la data sul calendario: l’8 dicembre 2022. Da oggi a quel giorno invece ci saranno sempre partite su Rai 1, con calcio d’inizio alle 20. Per questo il Tg1 anticipa alle 19.20 e I soliti ignoti non va in onda. A seguire, dopo la partita, spazio al programma Il circolo dei Mondiali condotto dalla direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano. A dicembre, finiti i Mondiali, tutto tornerà alla normalità.

Gironi

Vediamo ora i gironi dei Mondiali di Qatar 2022, ai quali come saprete l’Italia non si è qualificata.