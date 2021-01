Morto Solange, addio al celebre sensitivo della tv

È morto Solange, il celebre sensitivo e personaggio televisivo livornese. 69 anni, Solange, pseudonimo di Paolo Bucinelli, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Arrivati a casa, gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere sul divano.

Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri e il medico del 118 che ha confermato il decesso, che sarebbe avvenuto per cause naturali. Secondo quanto raccolto dai militari, Solange era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso. Solo quattro giorni fa il sensitivo era stato ospite di Unomattina, la trasmissione di Rai 1.

Chi era Solange: la carriera

Classe 1952, era nato a Collesalvetti il 25 aprile. Inizia la sua carriera come sensitivo, diventando negli anni Novanta un personaggio televisivo molto popolare. La svolta era stata una telefonata alla redazione di un programma di Canale 5, come aveva raccontato al Tirreno tanti anni fa. “Mi inventai la storia di un cane gay, la responsabile del programma che mi aveva risposto stava ad ascoltare ma capivo che non gliene fregava niente. Allora le descrissi perfettamente come era vestita, le dissi quanti fidanzati aveva avuto. Lei rimase stupita. Nell’arco di pochi minuti c’era tutta la redazione al telefono. Questo accadeva di mercoledì. Il giorno dopo mi invitarono ad andare a Milano. Per fare “Buona Domenica”, per leggere la mano ai personaggi famosi”. Gli esordi nel programma di Davide Mengacci “Perdonami”. Da quel momento Solange aveva partecipato a “Buona domenica”, “La sai l’ultima?” e al reality “La fattoria”. Nel 2018 era stato protagonista durante una puntata di Domenica In di una violenta lite con il mago Otelma.

LE ULTIME NOTIZIE DI SPETTACOLI

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni sulla prossima puntata, la seconda Che Dio ci aiuti 6: il cast completo della sesta stagione