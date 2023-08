SMS – Sotto mentite spoglie: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 20 agosto 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda SMS – Sotto mentite spoglie, film del 2007 diretto e interpretato da Vincenzo Salemme. Del cast fanno parte anche Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Lucrezia Lante della Rovere e Luisa Ranieri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tommaso Lampedusa è un affermato avvocato ed ha una famiglia con due figli adolescenti e un domestico, Ronnie, che fraintende le cose che lui gli comanda. A un certo punto, scrivendo un messaggio SMS mentre guida sbaglia destinatario e, invece di inviarlo alla moglie Chicca, lo invia a Chiara, la moglie del pluridivorziato Gino, il suo migliore amico. Chiara crede che Tommaso sia innamorato di lei e voglia approcciare una relazione segreta. Lei ricambia immediatamente l’interesse e inizia a cercare ogni occasione per stare con Tommaso fino a diventare assillante. Da qui parte una serie di equivoci e sotterfugi da parte dei due, con complicazioni varie. Alla fine si scoprirà che anche Chicca, da 20 anni, ha una relazione con Gino.

SMS – Sotto mentite spoglie: il cast

Abbiamo visto la trama di SMS – Sotto mentite spoglie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Tommaso Lampedusa

Giorgio Panariello: Vincenzo “Gino” Chiti

Luisa Ranieri: Chiara Munno

Lucrezia Lante della Rovere: Francesca “Chicca” Agnelli

Enrico Brignano: Bruno Garrone

Gabriela Belisario: Marcella Lampedusa

Teodoro Giambanco: Matteo Lampedusa

Raffaele Pisu: dott. Sergio Messina

Pia Velsi: Antonia “Tonia” Franzese

Anna Longhi: Flavia Messina

Luisa De Filippo: Gemma

Damiano Troiani: Daniel Tortora, amico di Matteo

Flavia Volpe: Titta

Fiorenza Tessari: Valeria De Quinto

Biancamaria Lelli: direttore ufficio casting

Roberta Fiorentini: madre di Bruno Garrone

Domenico Aria: Scamardella

Asoka Devamunige: Ronny Yamugje

Alessio Venturini: Filippo

Fabrizia Martano: Fabrizia, amante di Bruno

Valentina Scarola: Deborah

Aldo De Martino: Salatiello

Roberta Formilli: mamma Daniel

Riccardo Sorrentino: preside liceo

Antonio Guerriero: guardiano del porto

Luisa Benedetta Perticone: commessa libreria

Streaming e tv

Dove vedere SMS – Sotto mentite spoglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.