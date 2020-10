Smallfoot: Il mio amico delle nevi, il film: trama, cast e streaming

Su Italia 1 questa sera, sabato 10 ottobre, arriva in prima serata il film Smallfoot, Il mio amico delle nevi, un film d’animazione del 2018 diretto da Karey Kirkpatrick e Jason Reisig. Prodotto dalla Warner Animation Group, il film è tratto dal romanzo Yeti Tracks di Sergio Pablos e racconta la storia di un gruppo di Yeti che incontra un essere umano: entrambe le due specie credevano che l’altra fosse soltanto una leggenda.

Smallfoot – Il mio amico delle nevi, la trama

Il film rivisita la storia della leggenda dell’uomo delle nevi e mostra la comunità degli Yeti dove vive Smallfoot, che fa tremare i cuccioli e fa incuriosire i giovani piedoni: è un uomo spelacchiato, senza zanne né pelliccia, ma soltanto con un paio di piedi terribilmente piccoli. Migo non ha mai incontrato un essere umano, ma vuole dimostrare ai suoi simili che quella creatura esiste. Un’impresa eroica che però gli fornirà fama e brama anche da parte della ragazza dei suoi sogni. La missione però non va come previsto: la scoperta infatti manda in subbuglio la comunità di yeti, poiché spaventate dall’esistenza di creature simili. Toccherà ad una strana amicizia tra yeti ed essere umano a portare di nuovo pace e serenità tra gli yeti.

Il cast

Nel cast italiano, Migo è doppiato da Lorenzo Licritra, mentre Percy Patterson è doppiato da Massimiliano Alto. Miki è doppiata da Lodovica Comello, mentre Brenda da Sofia Scala. Thorp è doppiato da Luigi Calagna, Guardapietre da Dodo Version, Dorgle da Carlo Valli, Ganghi da Andrea Mete, Kolki da Gemma Donati e Fleem da Gabriele Patriarca.

Dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere Smallfoot? Il film, come già detto, arriva in prima serata su Italia 1 sabato 10 ottobre 2020, dalle ore 21:20 pronto ad entusiasmare grandi e piccini. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 506 per la versione HD. Chi vuole seguire il film in diretta streaming invece può farlo tramite MediasetPlay.

