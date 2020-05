Sleepers, il film: trama, cast, streaming

Questa sera, 13 maggio 2020, su Rete 4 va in onda il film Sleepers, pellicola datata 1996 diretta da Barry Levinson tratta dall’omonima autobiografia di Lorenzo Carcaterra. Sleepers nello slang americano ha diversi significati e può indicare anche i ragazzi dei riformatori con un probabile futuro da delinquente. Di cosa parla questo film? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Sleepers, la trama del film

Il film racconta la storia di quattro ragazzi: Lorenzo detto Shakes, Michael, John e Tommy. Sono cresciuti tutti ad Hell’s Kitchen, uno dei quartieri più malfamati di New York, e alle spalle hanno situazioni famigliari critiche. Legati da una forte amicizia, i ragazzi sognano di diventare dei veri gangster, ma sono ancora degli adolescenti. Durante l’estate del 1967, i quattro amici decidono di mettere alla prova il loro talento da criminali e decidono di derubare un carretto di hot dog e finiscono per ferire gravemente un anziano all’uscita della metropolitana. I quattro vengono arrestati e poi trasferiti in riformatorio, la loro permanenza presso l’istituto durerà un anno, un anno che segnerà per sempre la loro vita.

Durante la detenzione presso il Wilkinson House, i ragazzi subiscono violenze fisiche e mentali da parte di alcuni agenti dell’istituto, soprattutto da parte di Sean Nokes. L’uomo, dall’alto della sua autorità, li renderà sue vittime più volte. L’unico a visitare i ragazzi in riformatorio è un sacerdote, padre Bobby Carillo, ma nessuno proferisce parola su ciò che accade lì dentro. Passano gli anni, da ragazzi i protagonisti diventano adulti, ormai il riformatorio è alle spalle e ognuno ha preso strade differenti.

John e Tommy sono diventati due killer professionisti, Lorenzo invece è un giornalista e Michael fa il procuratore distrettuale. Un giorno, in un pub di Hell’s Kitchen, John e Tommy incrociano per puro caso Nokes e avvertono il bisogno di ottenere vendetta. Riusciranno i quattro protagonisti a farsi giustizia da soli?

Sleepers, il cast

Nel cast di Sleepers vediamo Jason Patric interpretare Lorenzo, Brad Pitt interpretare Michael Sallivan, Ron Eldard interpretare John e Billy Crudup interpretare Tommy. Sean Nokes invece è Kevin Bacon, mentre Robert De Niro interpreta padre Bobby Carillo.

Per la versione adolescenziale dei quattro protagonisti vediamo rispettivamente Joseph Perrino, Brad Renfro, Geoffrey Wigdor e Jonathan Tucker. E ancora nel cast vediamo Dustin Hoffman interpretare l’avvocato Danny Snyder, Vittorio Gassman interpretare King Benny, Minnie Driver interpretare Carol Martinez, Bruno Kirby interpretare il padre di Lorenzo.

Sleepers, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere in tv e live streaming Sleepers? Il film, come detto, va in onda stasera – 13 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

