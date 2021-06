Skyfire: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Skyfire è il film del 2019 diretto da Simon West, con Wang Xueqi, Hannah Quinlivan, Shawn Dou e Jason Isaacs in onda questa sera, martedì 22 giugno 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Si tratta di un thriller molto avvincente, da non perdere per tutti gli appassionati del genere. Ecco la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Skyfire.

Trama

La favolosa isola di Tianhuo si trova nella cintura vulcanica del Pacifico più famosa al mondo: l’Anello di Fuoco. Una giovane scienziata, rimasta orfana della madre a causa di un’eruzione di vent’anni prima, torna sull’isola con un sistema di allarme all’avanguardia in grado di salvare innumerevoli vite. La natura, però, non fa sconti a nessuno. La bellezza del posto, infatti, attira sin da subito i turisti, ignari del pericolo a cui andranno incontro quando il vulcano si risveglierà.

Skyfire: cast

Abbiamo visto la trama del film Skyfire, ma qual è il cast? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati nella pellicola del 2019 diretta da Simon West.

Wang Xueqi: Wentao Li

Hannah Quinlivan: Li Xiao Meng

Shawn Dou: Zhengnan

Jason Isaacs: Jack Harris Jack

Bee Rogers: Li Xiao Meng giovane

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Skyfire, il disaster movie cinese in onda stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Skyfire in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.