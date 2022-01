Sissi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 4 gennaio 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Sissi, serie tv che racconta la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach in Baviera, rimasta alla storia semplicemente come la principessa Sissi. La serie tv tedesca – titolo originale Sisi – ripercorrerà la sua storia e andrà in onda, in contemporanea con diversi paesi europei. Se vi sembra che la figura dell’imperatrice d’Austria sia stata già protagonista di decine di produzioni cinematografiche e televisive (l’interpretazione più famosa resta quella di Romy Schneider), potreste ricredervi guardando questa nuova serie che promette di raccontare in chiave moderna la sua storia d’amore con l’imperatore Franz facendo tesoro del successo dei più seguiti drama in costume del momento, come Bridgerton e The Crown. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama seconda puntata

Nel terzo episodio (il primo della seconda puntata) iniziano le prime difficoltà. La prima notte di nozze va in bianco: Franz comprende, ma lascia sola Sissi. L’impatto della giovane col rigido cerimoniale asburgico è traumatico. Fanny, intanto, riconosciuta come non adeguata alla corte, viene cacciata bruscamente. Per Sissi e Franz, la meta della luna di miele è Laxenburg, magnifico castello alle porte di Vienna. Ma dopo un inizio idilliaco, Franz si allontana nuovamente e Sissi… Nel secondo episodio della seconda puntata di Sissi (il quarto in totale) Sissi desidera dare al più presto un erede al Regno e tenta di adeguarsi alla vita di corte. Recatasi nei bassifondi di Vienna per incontrare Fanny, si fa consigliare su come rimanere incinta e suscitare il desiderio nel giovane marito. Franz deve occuparsi di Milano, dove i ribelli hanno assaltano il palazzo del Reggente del Lombardo-Veneto, e dell’Ungheria, dove cresce il malcontento nei confronti della Corona. Sissi suggerisce clemenza. L’Arciduchessa invita il figlio a non dare prova di debolezza…

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Sissi, ma qual è il cast della serie tv? Il ruolo dell’Imperatrice Elisabetta è stato affidato all’emergente svizzero-americana Dominique Devenport, mentre l’Imperatore Franz è impersonato dal tedesco Jannik Schümann. Nel cast figurano poi Giovanni Funiati, Vytautas Kaniusonis, Paula Kober, David Korbmann, Desiree Nosbusch e Pauline Renevier.