Sissi: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv

Da martedì 28 dicembre 2021 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Sissi, serie tv che racconta la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach in Baviera, rimasta alla storia semplicemente come la principessa Sissi. La serie tv tedesca – titolo originale Sisi – ripercorrerà la sua storia e andrà in onda, in contemporanea con diversi paesi europei. Se vi sembra che la figura dell’imperatrice d’Austria sia stata già protagonista di decine di produzioni cinematografiche e televisive (l’interpretazione più famosa resta quella di Romy Schneider), potreste ricredervi guardando questa nuova serie che promette di raccontare in chiave moderna la sua storia d’amore con l’imperatore Franz facendo tesoro del successo dei più seguiti drama in costume del momento, come Bridgerton e The Crown. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Prodotta da Beta Film per la rete tedesca RTL, Sissi intende far conoscere anche al grande pubblico la figura dell’imperatrice Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, vera e propria pop star e influencer del suo tempo. La sovrana vissuta alla fine del XIX secolo che si innamora perdutamente dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe I. E che solo dopo il matrimonio capirà che la vita alla corte asburgica di Vienna non è quello che si aspettava. La serie è incentrata sul rapporto tra la coppia reale. I protagonisti sono due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. Il debutto sulla piattaforma RTL+, lo scorso 12 dicembre, la serie ha battuto tutti i record di ascolto: è l’esordio di maggior successo di sempre per una serie televisiva, in Germania.

Cast

Abbiamo visto la trama di Sissi, ma qual è il cast della serie tv? Il ruolo dell’Imperatrice Elisabetta è stato affidato all’emergente svizzero-americana Dominique Devenport, mentre l’Imperatore Franz è impersonato dal tedesco Jannik Schümann. Nel cast figurano poi Giovanni Funiati, Vytautas Kaniusonis, Paula Kober, David Korbmann, Desiree Nosbusch e Pauline Renevier.

Sissi: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sissi, la serie tv in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: sei episodi). La prima andrà in onda martedì 28 dicembre 2021; la terza e ultima martedì 11 gennaio 2022. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):

Prima puntata: martedì 28 dicembre 2021

Seconda puntata: martedì 4 gennaio 2022

Terza puntata: martedì 11 gennaio 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Sissi? Ogni episodio ha una durata di circa 1 ora. Essendo la puntata composta da due episodi la durata complessiva (pubblicità escluse) sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Sissi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet, smartTv o smartphone usando la rete internet.