Chi sono Siria e Matteo, la coppia di Temptation Island 2024

Siria Pingo e Matteo Vitali sono una coppia in gara a Temptation Island 2024. Ma chi sono i fidanzati che compiono il loro viaggio nei sentimenti in questa undicesima edizione del docu-reality di Canale 5? A contattare la redazione del programma, è stata la fidanzata: “Sono Siria, ho ventidue anni e sto con il mio ragazzo Matteo da sette anni. Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché io in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi”.

Siria vuole dunque capire se Matteo è ancora innamorato di lei. Siria ha 22 anni, è nata a Gela ma vive a Massa Carrara e lavora come impiegata amministrativa, stando a quello che si legge sul suo profilo Facebook. Da sette anni è fidanzata con Matteo Vitali, di cui si hanno poche informazioni. Il ragazzo ha un profilo Instagram, che risulta però poco attivo.

Matteo è infastidito dal fatto che molti ragazzi la guardino e le ronzino intorno, precisando di essere all’oscuro del fatto che Siria avesse contattato il programma: “La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi da molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene”.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono Siria e Matteo, ma dove vedere Temptation Island 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.