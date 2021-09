Chi è Sintesi (Camilla Giorgia Bernabò) in gara al Festival di Castrocaro 2021

Chi è Sintesi (nome d’arte di Camilla Giorgia Bernabò), la cantante in gara al Festival di Castrocaro 2021 in onda stasera – 7 settembre 2021 – su Rai 2? La giovanissima artista (classe 2003) dallo stile ricercato e originale è una delle 8 finaliste della kermesse canora (64esima edizione). Conosciamola meglio. Sintesi nasce il 23 novembre 2003 a Camaiore (LU) ma vive a Pietrasanta (LU). Suona il pianoforte.

“Canto da quando sono piccola – ha raccontato – la musica è il mezzo che da vita agli infinite pensieri che mi passano ogni giorno per la testa. Sono un vulcano di energie e di emozioni. L’arte in generale, ma soprattutto la musica, mi piace definirla il mio modo di stare al mondo. Questo mio primo inedito è una contrapposizione tra leggerezza e pesantezza – ha detto – interiore ed esteriore. Parla, o meglio grida, di come a volte sia normale sentirsi un po’ diversi, fuori dal mondo, perché cos’è veramente la normalità? Chi decide cosa rientra nei suoi canoni e cosa no?”.

