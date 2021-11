Sinner Medvedev streaming e diretta tv: dove vedere il match delle Atp Finals

Questa sera, giovedì 18 novembre 2021, alle ore 21 è in programma il match delle Atp Finals tra l’italiano Jannick Sinner e il russo Medvedev. Una sfida fondamentale per l’altoatesino, subentrato nel torneo dopo l’infortunio di Matteo Berrettini, per proseguire la corsa. Ma dove vedere Sinner Medvedev di oggi in tv e in streaming? La diretta del match di tennis verrà garantita in chiaro su Rai 2, e per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il match Sinner Medvedev è visibile su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 502 in HD e 102 del decoder Sky) a partire dalle ore 21 di oggi, 18 novembre 2021. La telecronaca è affidata a Marco Fiocchetti, al suo fianco Paolo Canè commentatore tecnico. Pre e post match con Nicola Sangiorgio e Omar Camporese. Al termine linea al breve e bizzarro programma “Quelli che il tennis”.

Su Sky è possibile seguire in diretta tutti i match delle Atp Finals. Il programma odierno delle partite prevede il doppio Granollers-Zeballos contro Krawietz-Tecau alle 11,30, il singolo tra il tedesco Zverev e il polacco Hurkacz alle 14, il doppio tra i croati Metkic-Pavic contro Dodig-Polasek alle 18,30 e il big match Sinner-Medvedev alle 21. Ai microfoni in serata Elena Pero e Paolo Bertolucci, nel corso della giornata Luca Boschetto con Laura Golarsa e Raffaella Reggi.

Sinner Medvedev streaming live

Se non siete a casa, nessun problema. Potete seguire il match Sinner Medvedev in diretta in streaming su Rai Play, la piattaforma gratuita della Rai disponibile su pc, smartphone e tablet. Inoltre gli abbonati a Sky potranno seguire il match su Sky Go, oppure sulla piattaforma NOW.