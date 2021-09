Chi è Simo (Simone) Veludo, il cantante in gara al Festival di Castrocaro 2021 in onda stasera – 7 settembre 2021 – alle 21,20 su Rai 2? Si tratta di un giovane artista (classe ’95) di Moncalieri (Torino). In vista della partecipazione alla kermesse canora il ragazzo ha concesso un’intervista al sito recensiamomusica.com. “L’adrenalina è accompagnata da un po’ di paura, perché il palco è un gran palco e l’occasione è una bellissima occasione. Le sensazioni sono contrastanti, ma vanno di pari passo. Sto bene e sono molto gasato”. Parteciperà con il brano “Mutande”: “E’ un brano molto sentito, all’interno ci ho messo più esperienza personale possibile. Ho scelto di presentare un pezzo autentico, racconta di una storia non a lieto fine. La solita storia, vissuta però dal mio punto di vista, il che la rende unica e molto personale”. Come cover? “Ho scelto “In alto mare” di Loredana Bertè, da me riletta in versione chitarra e voce, quasi da busker, avendo vissuto l’esperienza di artista di strada. Qualora i giudici volessero ascoltare altro, ho preparato anche “Say something” di Christina Aguilera & A Great Big World e la sigla di “Willy, il principe di Bel–Air” realizzata con l’ausilio della loop station”. Infine sul genere musicale a cui si sente legato Simo Veludo ha detto: “Se proprio devo dare delle definizioni per facilitare la comunicazione e la categorizzazione, ti direi un indie-pop con delle influenze hip hop ed elettroniche”.

