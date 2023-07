Signora Volpe: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata del 26 luglio su Canale 5

Questa sera, 26 luglio 2023, su Canale 5 dalle 21.25 va in onda la seconda puntata di Signora Volpe, la nuova serie in tre puntate in onda in prima serata durante queste settimane estive. Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox) è un’ex spia che ora lavora al quartier generale dell’MI6, l’agenzia di spionaggio a Londra. Delusa del suo nuovo incarico d’ufficio, coglie l’opportunità di prendersi una pausa quando la nipote la invita al suo matrimonio in Italia. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama della seconda puntata.

Trama

Ormai stabilitasi in Italia, Sylvia aiuta in uno scavo archeologico e trova uno scheletro sepolto in una fossa poco profonda. Gli abitanti del luogo e l’affascinante ufficiale dei carabinieri Giovanni Riva pensano di conoscere l’identità del cadavere e dell’assassino, ma Sylvia scopre una storia nascosta di oscuri segreti, abusi domestici ed eroico sacrificio.

Mentre collabora agli scavi presso il Castello di Monterosa, Sylvia si imbatte in una tomba poco profonda e scavata in maniera approssimativa. Al centro della buca si trova uno scheletro: la macabra scoperta fa affiorare nella memoria collettiva degli abitanti del posto una triste vicenda avvenuta due decenni prima. Venticinque anni prima, dalla zona era scomparsa un’adolescente. Tutti sono convinti che ad ucciderla sia stato una sorta di eremita del luogo che vive barricato in casa propria. Anche il capitano Giovanni Riva (Giovanni Cirfiera) sembra essere dello stesso avviso e sposa quella ricostruzione, ma per Sylvia ci sono troppe cose che non tornano.

Mentre indaga per scoprire a chi appartenesse quello scheletro e chi è l’assassino che si è macchiato di quell’odioso crimine, il paese si ritrova così a fare i conti con tre donne – una scomparsa, una morta e una raffigurata in un prezioso dipinto rinascimentale -, mentre il rapporto tra Sylvia e Fox diventa sempre più personale e sempre meno personale.

Signora Volpe: il cast

Protagonista della longeva serie “Testimoni silenziosi”, Emilia Fox interpreta Sylvia Fox, ed è affiancata anche da alcuni attori italiani. La serie è creata da Rachel Cuperman e Sally Griffiths (che arrivano dal mondo dell’Ispettore Barnaby), nel cast troviamo Giovanni Cirifera che ha recitato in Tutti Pazzi per Amore, RIS ed è stato Santo Versace in American Crime Story di Ryan Murphy, e qui è il capitano dei Carabinieri Giovanni Riva. Isabel, la sorella di Syliva, è interpretata da Tara Fitzgerald, mentre Imma Piro (Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone) è la nipote. Ecco tutti gli attori di Signora Volpe e i relativi personaggi interpretati.

Emilia Fox (Sylvia Fox)

Tara Fitzgerald (Isabel Vitale)

Giovanni Cirfiera (Capitano Riva)

Matteo Carlomagno (Matteo Vitale)

Imma Piro (Antonella Vitale)

Mehdi Meskar (Samir Hamdani)

Jamie Bamber (Adam Haines)

Issy Knopfler (Alice Shepherd)

Luigi Di Fiore (Ercole Guerra)

Andrea Piedimonte (Salvatore Zampa)

Streaming e tv

Dove vedere Signora Volpe in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 per tre settimane ogni mercoledì dal 19 luglio 2023 alle ore 21.25. Anche in streaming su Mediaset Play e NOW.