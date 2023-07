Signora Volpe: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata del 19 luglio su Canale 5

Questa sera, 19 luglio 2023, su Canale 5 dalle 21.25 va in onda la prima puntata di Signora Volpe, la nuova serie in tre puntate in onda in prima serata durante queste settimane estive. Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox) è un’ex spia che ora lavora al quartier generale dell’MI6, l’agenzia di spionaggio a Londra. Delusa del suo nuovo incarico d’ufficio, coglie l’opportunità di prendersi una pausa quando la nipote la invita al suo matrimonio in Italia. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama della prima puntata.

Trama

La spia inglese dell’MI6 Sylvia Fox arriva in Italia per il matrimonio della nipote dopo aver ricevuto un nuovo incarico che non la soddisfa. Quando lo sposo scompare lasciandosi alle spalle una donna morta, Sylvia inizia un’indagine che parte da una scatola di pizza vuota e da un libro per bambini rubato, e finisce in una drammatica resa dei conti con un assassino. Deciderà di comprare una vecchia casa e trasferirsi a Panicale accanto alla sorella.

Signora Volpe: il cast

Protagonista della longeva serie “Testimoni silenziosi”, Emilia Fox interpreta Sylvia Fox, ed è affiancata anche da alcuni attori italiani. La serie è creata da Rachel Cuperman e Sally Griffiths (che arrivano dal mondo dell’Ispettore Barnaby), nel cast troviamo Giovanni Cirifera che ha recitato in Tutti Pazzi per Amore, RIS ed è stato Santo Versace in American Crime Story di Ryan Murphy, e qui è il capitano dei Carabinieri Giovanni Riva. Isabel, la sorella di Syliva, è interpretata da Tara Fitzgerald, mentre Imma Piro (Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone) è la nipote. Ecco tutti gli attori di Signora Volpe e i relativi personaggi interpretati.

Emilia Fox (Sylvia Fox)

Tara Fitzgerald (Isabel Vitale)

Giovanni Cirfiera (Capitano Riva)

Matteo Carlomagno (Matteo Vitale)

Imma Piro (Antonella Vitale)

Mehdi Meskar (Samir Hamdani)

Jamie Bamber (Adam Haines)

Issy Knopfler (Alice Shepherd)

Luigi Di Fiore (Ercole Guerra)

Andrea Piedimonte (Salvatore Zampa)

Streaming e tv

Dove vedere Signora Volpe in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 per tre settimane ogni mercoledì dal 19 luglio 2023 alle ore 21.25. Anche in streaming su Mediaset Play e NOW.