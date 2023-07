A che ora inizia Signora Volpe: l’orario d’inizio della serie su Canale 5

A che ora inizia Signora Volpe, la serie in onda su Canale 5 da mercoledì 19 luglio 2023? Appuntamento in prima serata e in prima visione alle ore 21.25 circa, dopo Paperissima Sprint. La serie è composta da tre puntate, in onda ogni mercoledì. L’orario d’inizio è dunque le 21.25. Ogni episodio ha una durata di 90 minuti. Di seguito la programmazione completa della serie.

Prima puntata: 19 luglio 2023

Seconda puntata: 26 luglio 2023

Terza puntata: 2 agosto 2023

Protagonista è Emilia Fox che interpreta Sylvia Fox, la signora Volpe, una spia inglese che arriva a Panicale in provincia di Perugia e rimane invischiata in alcuni casi, portando l’azione nella provincia del nostro Paese tra borghi e paesaggi da favola. Vediamo la trama completa.

Trama

Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox) è un’ex spia che ora lavora al quartier generale dell’MI6, l’agenzia di spionaggio a Londra. Delusa del suo nuovo incarico d’ufficio, coglie l’opportunità di prendersi una pausa quando la nipote la invita al suo matrimonio in Italia. La vacanza, però, presto prende una piega inaspettata. E così, quando lo sposo sparisce e un cadavere viene ritrovato nel lago, Sylvia inizia a indagare sul caso. Ritrovandosi coinvolta in una serie di altri misteri: la scomparsa di una donna, il furto di un maiale da tartufo fino a un complotto contro il figlio di un politico russo.