Sherlock Holmes – Gioco di ombre: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 14 novembre 2021, su Italia 1 in prima serata dalle 21.20 va in onda il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre, pellicola del 2011 diretta da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey, Jr. nel ruolo del famoso investigatore Sherlock Holmes e Jude Law nella parte del dottor Watson. Si tratta del seguito di Sherlock Holmes, uscito nel 2009. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film? Ecco tutto quello che c’è da sapere su Sherlock Holmes Gioco di ombre.

Trama

Nel 1891 i rapporti tra Francia e Germania sono piuttosto tesi a seguito di una serie di attentati. Per alcuni, questi atti terroristici sono riconducibili ai nazionalisti, per altri agli anarchici, per Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) a nessuno dei due gruppi. Il noto investigatore ha tutta un’altra teoria. Spiega infatti al suo amico e partner Dr. Watson (Jude Law), prossimo alle nozze, che dietro a tutti gli attentati, omicidi e acquisizioni, si nasconde il genio del professor James Moriarty (Jared Harris).

Mentre Holmes è determinato a fermare le macchinazioni del professor Moriarty prima che sia troppo tardi, Watson vuole solo festeggiare il suo addio al celibato, sposarsi e tenersi lontano da quella vita caotica e piena di imprevisti che comportava la costante compagnia di Holmes. L’addio al celibato, organizzato da Holmes, diventa un’occasione per indagare su Moriarty e convincere l’amico dottore a lasciar perdere le nozze e a unirsi lui. Watson rifiuta e, pur in stato malconcio dopo una notte con Holmes, il mattino seguente si sposa.

Dopo il matrimonio di Watson e Mary Morstan, secondo la trama di Sherlock Holmes Gioco di ombre, l’investigatore incontra Moriarty per la prima volta. Holmes richiede sottilmente che Watson e Mary siano lasciati in pace ora che Watson non lavora più con lui, ma Moriarty dice che li ucciderà se Holmes interferirà nei suoi piani. La risolutezza mostrata da Holmes nel non voler lasciare perdere, spinge Moriarty a mostrargli un fazzoletto appartenente a Irena Adler (Rachel McAdams), la donna che Holmes ama, confessandogli di averla uccisa. Giurando vendetta, la sfida con il geniale professore può avere inizio, ma prima bisogna salvare Watson.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre: il cast completo

Tanti gli attori che prendono parte al cast di questo film del 2011. Su tutti i protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law. Di seguito tutti gli attori e i personaggi interpretati:

Robert Downey Jr.: Sherlock Holmes

Jude Law: dottor John Watson

Noomi Rapace: Madame Simza

Jared Harris: professor James Moriarty

Stephen Fry: Mycroft Holmes

Paul Anderson: colonnello Sebastian Moran

Kelly Reilly: Mary Morstan

Rachel McAdams: Irene Adler

Geraldine James: Mrs. Hudson

Eddie Marsan: ispettore Lestrade

William Houston: agente Constable Clark

Wolf Kahler: dott. Hoffmanstal

Thierry Neuvic: Claude Ravache

Trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera, 14 novembre 2021, su Italia 1 dalle 21.20.

Sherlock Holmes Gioco di ombre film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Sherlock Holmes Gioco di ombre in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 14 novembre 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.